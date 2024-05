La famosa profezia utopica di Isaia (Isaia 2: 3-4) «Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci» si volgerà in «Forgeranno i loro vomeri in spade, le loro falci in lance». Perché? Perché, dopo la sciagurata invasione della Russia in Ucraina, il «niente sarà più come prima» acquista un'altra dimensione: le spese militari aumenteranno, in Germania, in Italia, e un po' dappertutto, dopo che una delle poche potenze nucleari ha riportata la guerra in Europa. Gli Usa chiedono agli alleati di aumentare le loro spese militari fino al famoso 2% del Pil, e questo aumento toglierà spazio alle spese sociali.

Questa è un'altra delle tristi conseguenze di quella guerra nel cuore dell'Europa, che tocca sia i belligeranti che i non belligeranti. Guardando, tuttavia, agli effetti sull'economia, si potrebbe pensare che non ci sia da preoccuparsi troppo. Sia Vladimir Putin che i "putiniani de noantri" sono stati lesti a magnificare l'economia russa, che continua a crescere malgrado quelle sanzioni che molti ritengono ormai inefficaci. E il grafico mostra che, nei due Paesi che invadono o che condonano l'invasione Russia e Cina gli umori degli investitori, in quanto rivelati dalle sensibili antenne dei mercati azionari, sono abbastanza rilassati.

Ma le cose stanno diversamente. Basti ricordare che nella seconda metà degli anni Trenta gli anni della Grande depressione l'America sembrò uscirne con un'effimera ripresa, ma, nel 1938, seguì una nuova caduta.





E l'economia americana si scrollò di dosso la debolezza solo è qui il paradosso con la guerra. Le immani spese belliche che seguirono all'entrata in guerra degli Stati Uniti sostennero l'economia: basti pensare che dal 1941 al 1945 il Pil americano segnò quasi un +50%. Questo per dire che la Russia non ha molto da vantarsi se l'economia cresce del 3%, dato che è ovviamente sospinta dalle spese per sostenere l'insana invasione dell'Ucraina.

Quello che conta è la qualità della crescita, non la quantità. In un recente articolo sul «Financial Times» Elina Ribakova (del «Peterson Institute for International Economics» e direttrice dello «International Affairs Program» presso la «Kyiv School of Economics») punta il dito sulla "militarizzazione" dell'economia russa. Proprio il fatto che siano le spese belliche a sostenere l'economia potrebbe prolungare la guerra. La conversione verso un'economia di guerra non è una questione di breve periodo. Ha assunto un carattere strutturale. La conversione da un'economia bellica a un'economia di pace, se mai avverrà, non sarà agevole, e, per evitare collassi, Putin potrebbe voler estendere l'aggressività e le spese belliche. Molto del vigore dell'economia russa è dovuto al "complesso militare-industriale" (un'espressione che fu coniata per descrivere i rapporti in Usa fra il Pentagono e le industrie che forniscono la Difesa).

Le spese militari visibili nel bilancio pubblico russo sono pari al 6% del Pil, e sono più che triplicate, in ammontare assoluto, rispetto alla situazione pre-invasione; ma, con oltre un quarto delle spese pubbliche russe schermate dagli occhi del pubblico, è probabile che le spese militari vere dirette o indirette siano ancora più elevate. La Russia conta a oggi circa 6mila imprese del complesso militare-industriale erano meno di 2mila nel periodo pre-bellico. Spesso queste imprese lavorano 24 ore, su tre turni, e la settimana lavorativa è ormai a 6 giorni.

Disoccupazione ai minimi

La domanda di lavoro in questo settore, accompagnata dalle perdite di vite umane per la Guerra, ha portato il tasso di disoccupazione in Russia a un minimo storico del 2,7%. Ecco un altro "primato" di cui Putin e i "putiniani" potrebbero vantarsi. Ma sono in corso altre sfide. Quella demografica: la speranza di vita diminuisce, la popolazione cala e la fuga dei cervelli è massiccia. Quella inflazionistica: dal 2021 al 2024 i prezzi al consumo vengono visti in aumento di quasi il 30%; nelle economie avanzate, nello stesso periodo, l'aumento è la metà di quello, e nell'anno in corso il Fondo monetario vede l'inflazione accelerare in Russia e rallentare in America e in Europa. Quella della finanza pubblica: il bilancio sussidia le industrie della difesa, sostiene l'occupazione, paga per indurre a unirsi alle Forze armate, paga le famiglie dei soldati uccisi, e le spese mediche dei feriti. E naturalmente, Putin non deve temere nessuna «procedura per disavanzo eccessivo». La Banca centrale fa del suo meglio, ma, con un'inflazione (a marzo) del 7,7%, il tasso-guida è del 16%, con tassi reali, quindi, proibitivi; e lo Stato sui titoli decennali paga il 13,7%, con ulteriori problemi per le finanze pubbliche.

Un'altra analisi, di uno dei più rispettati "think tanks" americani, il Woodrow Wilson Center di Washington, redatta da William E. Pomeranz, del "Kennan Institute for Advanced Russian Studies", afferma che Putin si è lanciato su una traiettoria di autarchia e ri-nazionalizzazione: stanno tornando i "piani quinquennali" di sovietica memoria. Winston Churchill a proposito della Russia di decenni fa disse che era «un puzzle, incartato in un mistero, all'interno di un enigma». E aggiunse che la chiave dell'enigma era forse l'interesse nazionale della Russia. Ma, se questo è vero, il meno che si possa dire è che questo interesse nazionale è molto mal servito. Putin disse, molti anni fa, che la caduta dell'Impero sovietico era stata la più grande tragedia geo-politica del XX secolo. E oggi i suoi penosi tentativi di ricostituire i confini di quell'impero rischiano di essere la tragedia geo-politica del XXI secolo.