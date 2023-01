Putin, l'elicottero usato dal presidente russo si schianta al suolo. Giallo su cause e possibili vittime

L'elicottero di Putin si è schiantato al suolo durante un atterraggio a Mosca. È il Mil Mi-8, che ha colpito il suolo con le pale e la coda mentre atterrava venerdì all'aeroporto internazionale di Vnukovo, situato a circa 16 miglia a sud-ovest del centro della capitale russa. A riportare quanto accaduto l'agenzia di stampa statale russa Interfax. La pubblicazione aeronautica Aerotime Hub ha riferito che l'elicottero apparteneva al distaccamento di volo speciale "Rossiya", che gestisce aerei utilizzati per il trasporto di funzionari del governo russo. Non è chiaro chi fosse a bordo dell'elicottero e se qualcuno sia rimasto ferito nell'incidente.

"Durante l'atterraggio, l'elicottero ha preso l'elica a terra e ha danneggiato la sezione di coda", ha riferito un tecnico dell'aeroporto all'agenzia Interfax. Il canale russo Telegram Mash ha pubblicato un'immagine di ciò che ha detto essere le conseguenze dell'incidente con la parola "Rossiya" mostrata sulla livrea dell'elicottero e le pale del rotore di coda apparentemente tagliate. "Secondo le nostre informazioni, questo è un Mi-8MTV-1, prodotto nel 2013 e costruito per 22 passeggeri", ha detto il post di Mash. Aerotime riporta che ci sono diverse vittime.

The Mil Mi-8 helicopter struck the ground with its blades and tail while landing at Vnukovo international airport located around 16 miles southwest of the center of the Russian capital on Friday, according to Russian state news agency Interfax.https://t.co/oPUwP2k7ZJ

