Maria Vorontsova, la figlia di Putin divorzia dal marito e abbandona il sogno di aprire una clinica per milionari

Maria Vorontsova è la prima figlia di Vladimir Putin. Nata nel 1985 - quando l'attuale presidente russo era una spia del Kgb - di professione fa il medico, endocrinologa pediatrica, ed è impegnata nell'ambito delle malattie genetiche nei bambini. Da alcuni anni è sposata con l'imprenditore olandese Jorrit Faassen, con cui vive una vita extra-lusso fra Amsterdam e Mosca. Tutto questo fino allo scoppio della guerra in Ucraina.

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Elvira Nabiullina, il capo della banca centrale russa che ha sfidato... IL CASO Putin, il mega-yacht Scheharazade a Marina di Carrara non è... IL PRIGIONIERO Olegovich, il super colonnello spia di Putin catturato in calze e...

Putin, il giallo del mega yacht Scheherazade. Il sindaco di Carrara: «Non è suo». Ma l'equipaggio russo è stato sostituito

Putin, la figlia divorzia ed abbandona il sogno di aprire una clinica per milionari

Secondo Sergey Kanev, giornalista investigativo russo in esilio, Maria Vorontsova e Jorrit Faassen starebbero per divorziare. Un rapporto finito proprio in concomitanza del conflitto in terra ucraina e, guarda caso, delle sanzioni occidentali nei confronti della Russia. Ma a naufragare non sarebbe stato solo il matrimonio, bensì anche l'ambizioso progetto della coppia: quello di aprire una clinica di lusso per milionari stranieri a Mosca. «Il piano era quello di attirare pazienti dall'Europa e ricchi sceicchi dai paesi del Golfo Persico. E ora, dopo l'attacco all'Ucraina, che tipo di europei e sceicchi verranno?», ha detto il giornalista russo sui social. Non è chiaro, tuttavia, se la separazione fra i due sia avvenuta prima o dopo lo scoppio della guerra.

Putin, tutte le figlie del presidente (una è "segreta"): dalla pediatra alla ballerina rock, chi sono e cosa fanno

Chi è Maria Vorontsova

La prima figlia di Putin si chiama Maria Vladimirovna Putina, ma è conosciuta anche come Maria Faassen e Maria Vontsova (cognome della nonna). Ha 36 anni ed è nata dal primo matrimonio dello "Zar" con Lyudmila Putina. Ha trascorso l'infanzia nella Germania Est e l'adolescenza a Mosca. Dopo una prima laurea in biologia all'Università statale di San Pietroburgo, Maria Vorontsova si laurea in medicina a Mosca, diventando un endocrinologo pediatrico. Attualmente è considerata uno dei massimi esperti russi di malattie genetiche rare infantili.