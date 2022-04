Putin, la figuraccia dei soldati russi: gli ucraini rubano i loro missili termobarici e li usano per respingerli

Attaccare i russi con le loro stesse armi. Per la prima volta dall'inizio della guerra, gli ucraini hanno usato contro i russi le loro armi termobariche, rubate sul campo di battaglia. Secondo Sergei Bratchuk, portavoce ucraino per la regione di Odessa, un lanciarazzi TOS-1A (l'ormai famoso "Burattino") utilizzato per lanciare bombe a implosione è stato sparato contro le truppe russe vicino a Izyum, situata verso l'Ucraina orientale. I russi chiamano questo tipo di arma "sole cocente" ed è stata avvistata già all'inizio della guerra.

APPROFONDIMENTI MONDO Ucraina, da Bucha a Mariupol: l'orrore senza fine della guerra LA MAPPA Ucraina, Slovyansk nuova Mariupol? La strategia russa e la battaglia... LE IMMAGINI Mariupol, pazienti dell'ospedale «deportati in...

Cina "fredda" verso Putin: le raffinerie di Pechino non comprano il petrolio russo (offerto a prezzi stracciati)

I contadini che trascinano i tank

Rubare le armi ai nemici non è però una novità per gli ucraini, che si stanno difendendo come possono. Sono tante le testimonianze di soldati e civili, che si appropriano del materiale militare dei russi. Non è difficile vedere contadini utilizzare i trattori per trasportare i tank impantanati e abbandonati dai soldati di Putin. Il letale TOS-1 era stato sviluppato dall'Unione Sovietica, principalmente per l'uso in Afghanistan. Ma questa ultima versione aggiornata rubata dai soldati dell'opposizione ha una potenza nettamente maggiore. Le testate termobariche sono in grado di produrre un'esplosione distruttiva con un raggio di molto più ampio delle armi convenzionali.