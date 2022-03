Putin, la giornalista della tv filo-Cremlino lascia la Russia e si dimette: è Lilia Gildeeva, 45 anni

Guerra in Ucraina, nuovo caso legato alla stampa. La giornalista e conduttrice russa Lilia Gildeeva del canale televisivo Ntv, filo-Cremlino, si è dimessa. Lo riporta Ria Novosti, citando l'ufficio stampa della tv, che non ha dato motivazioni ufficiali sulla decisione.

Rats flee the sinking ship... A Russian newscaster - Lilia Gildeeva from NTV - fled #Russia, and only from abroad she sent a letter to NTV to resign from her job. Since 2006, she's responsible for enabling Putin's propaganda which led to war in #Ukraine. Source: Varlamov News. pic.twitter.com/eBPyPSEc2O

