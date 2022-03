Putin ucciso o rimosso? Chi è Alexander Bortnikov, l'ex spia del KGB che l'élite vorrebbe al Cremlino

Secondo un giornale britannico, il Dailystar, l'opposizione interna al regime russo avrebbe individuato un possibile successore di Putin nell'elite dello spionaggio russo. Si tratterebbe di Alexander Bortnikov, un ex agente del KGB accusato di aver contribuito alla morte di una spia sul suolo britannico. Nonostante i 70 anni appena compiuti Bortnikov è dipinto come una "colomba" in grado di riallacciare i rapporti con l'Occidente ed evitare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati