Guerra in Ucraina, notte di bombe: inferno alle 4 su Kiev e Odessa. Centrale nucleare di Zaporizhzhia senza elettricità

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 9 marzo 2023. Una forte esplosione è stata udita a Kiev questa mattina presto, riportano i media locali. In precedenza l'amministrazione militare dell'oblast della capitale ucraina aveva riferito che le difese aeree della regione erano operative. Esplosioni sono state segnalate nella notte anche nelle città ucraine di Dnipro e di Kirovohrad e nella regione di Mykolaiv. Lo riportano i media locali aggiungendo che l'allarme antiaereo è stato attivato in tutti gli oblast ucraini. L'amministrazione militare della regione di Kiev ha avvertito i residenti di possibili minacce aeree e ha affermato che la difesa aerea è pronta a proteggere la regione. Hanno anche esortato i residenti a rimanere nei rifugi.

Putin, caccia ai 50 milioni «nascosti in Svizzera»: il ruolo del violoncellista dello zar e degli ex banchieri di Zurigo