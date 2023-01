Guerra Ucraina, Mosca annuncia: «Visita di Xi in primavera». Russia e Bielorussia hanno iniziato le esercitazioni congiunte

Guerra in Ucraina, la situazione: Russia e Bielorussia hanno iniziato una settimana di addestramento del loro contingente regionale congiunto. Le truppe Putin non arretrano. Intanto Mosca annuncia la visita di Xi in Russia la prossima primavera.

Ucraina, taglia da 72mila dollari sui tank della Nato: l'offerta della compagnia russa