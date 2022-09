Putin: «Vogliamo che la guerra finisca il prima possibile, ma Ucraina non vuole trattare»

Putin vuole che la guerra finisca il prima possibile. Ma alle sue condizioni. «So della posizione sul conflitto in Ucraina e anche delle preoccupazioni. Vogliamo che tutto questo finisca il prima possibile, ma Kiev è fissata sul raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia. Vi terremo al corrente di quanto accade lì». Si è espresso così, secondo il Times of India, il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio a Samarcanda, in Uzbekistan, con il premier indiano Narendra Modi, il primo dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, lo scorso 24 febbraio.

Putin, incontro oggi a Samarcanda con il presidente turco Erdogan: «Basta egoismo economico, sanzioni illegittime»

Putin e l'invito al primo ministro indiano

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha invitato il primo ministro indiano, Narendra Modi, a recarsi in visita in Russia. «Vorrei cogliere l'occasione per invitarla a visitare la Russia», ha detto Putin durante un incontro a Samarcanda a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), aggiungendo che i due Paesi dovrebbero intensificare il processo di esenzione dal visto.

Accordo sul gas tra Russia e Turchia

Un accordo dovrebbe presto entrare in vigore tra Russia e Turchia in base al quale Ankara pagherà in rubli il 25% delle sue importazioni di gas russo. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante il vertice a Samarcanda con quello turco, Recep Tayyip Erdogan.