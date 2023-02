Guerra in Ucraina, il premier dell'Estonia: «Anche a Hitler non si credeva». Borrell: «Kiev ha bisogno di munizioni»

Guerra in Ucraina, Vladimir Putin sempre nel mirino della Ue. E il sostegno a Zelensky è continuo.

«Zelensky e l' Ucraina non hanno abbastanza munizioni, ma hanno abbastanza motivazione. Devono essere riforniti meglio. Questa guerra avviene sul territorio europeo e ha conseguenze per la nostra sicurezza». Lo ha detto l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Josep Borrell a Monaco, alla conferenza della Sicurezza.

