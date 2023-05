Guerra in Ucraina, Zelensky sarà presente al vertice di Hiroshima. Dal G7 nuove sanzioni a Mosca (anche diamanti)

Volodymyr Zelensky si avvia a partecipare di persona al G7 di Hiroshima, appena apertosi in Giappone. Lo riportano più media internazionali, tra cui Bloomberg, ribaltando a sorpresa quanto annunciato ieri dal premier nipponico Fumio Kishida secondo cui il presidente ucraino sarebbe intervenuto a una sessione in programma domenica in videoconferenza. La volontà di essere a Hiroshima sarebbe emersa nelle ultime ore, con l'obiettivo di Zelensky di incontrare leader, tra cui il premier indiano Modi e il presidente brasiliano Lula, finora neutrali o poco ostili verso l'aggressione della Russia ai danni di Kiev.

Putin, ecco la villa bunker sul Mar Nero: hockey, saune e tunnel nucleari, così lo zar sfida le sue paure