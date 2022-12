Un incendio è scoppiato sull'ammiraglia della Marina russa, secondo quanto riportato dai media locali. A prendere fuoco l'Admiral Kuznetsov, l'unica portaerei russa, mentre era attraccata al cantiere navale Zvyozdochka nella città portuale di Murmansk, sul Mare di Barents, situata nell'estremo nord-ovest della Russia, ha riferito l'agenzia di stampa Tass.

Una fonte dei servizi di emergenza ha detto giovedì mattina all'agenzia che 20 persone sono state evacuate, l'incendio è stato spento e "non ci sono state vittime". Alexei Rakhmanov, capo della United Shipbuilding Corporation (USC), che sta supervisionando la ristrutturazione della nave, ha detto a RIA Novosti che l'incidente è avvenuto durante i lavori di riparazione.

L'ammiraglia Kuznetsov è fuori servizio e in bacino di carenaggio per riparazioni dal 2018. La nave da guerra da 43.000 tonnellate e 1000 piedi ha un equipaggio di 1.300 persone ed è armata con sistemi missilistici anti-nave e di difesa aerea. Nel novembre 2022, i funzionari hanno affermato che le riparazioni erano nei tempi previsti e che la nave sarebbe stata pronta entro il primo trimestre del 2024. A novembre Rakhmanov ha detto ai giornalisti a Mosca che sono stati trovati "ostruzioni" in sezioni separate della nave, ma "i lavori sono nei tempi previsti" e che "faremo di tutto perché ciò accada".

My apologies - per several sources this shot is from the 2019 fire that the vessel had experienced. There indeed was a fire aboard again today, but this picture is not from that. https://t.co/De5vkx86nF

— WarshipCam (@WarshipCam) December 22, 2022