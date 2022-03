Putin, la leggenda delle origini italiane: «Viene da Vicenza, il cognome si pronuncia con l'accento sulla i»

La vita di Vladimir Putin è da sempre avvolta in una coltre di mistero. Il Kgb, le figlie, il judo, gli yacht. Ma c'è addirittura chi sostiene che la famiglia del presidente russo non sia originaria di Leningrado (l'odierna San Pietroburgo), ma dell'Italia. E precisamente di Costabissara, un paesino di 7mila anime in provincia di Vicenza. Una leggenda mai confermata dai fatti, ma che da 20 anni appassiona in tanti, sia in Italia che in Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati