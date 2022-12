Putin malato di cancro secondo fonti di Intelligence: «Soffriva di megalomania da farmaci quando ha attaccato Kiev»

Un'analisi delle intelligenze occidentali sostiene che la megalomania indotta dai farmaci per il cancro sia stata un fattore nella decisione di Vladimir Putin di lanciare la sua disastrosa guerra in Ucraina. Un alto ufficiale dello spionaggio danese ha raccontato come "deliri di grandezza" e il volto "a forma di luna" del leader del Cremlino all'inizio del 2022 fossero segni degli effetti collaterali del trattamento ormonale per la malattia.

L'analisi arriva mentre il Cremlino ha ammesso che i timori sulla salute di Putin ora sono una questione di "sicurezza dello Stato" in mezzo alle mutazioni di Covid e alle emergenti varianti dell'influenza. Ciò significa che il leader russo potrebbe ritirarsi ancora di più dalla vista pubblica all'inizio del 2023 dopo aver cancellato una serie di eventi e apparizioni negli ultimi mesi. Il capo dell'analisi russa presso il Danish Defence Intelligence Service, la cui identità è stata fornita solo come Joakim, ha detto: «I deliri di grandezza sono uno degli effetti collaterali noti del tipo di trattamento ormonale che stava assumendo... Non posso affermarlo con certezza, ma credo che abbia influito sulla sua decisione di lanciare la guerra in Ucraina». La "maggiore incertezza" su Putin è la sua salute - "o qualcuno che lo rimuova a causa della sua crescente insufficienza". L'analisi suggerisce che abbia sofferto di cancro e stesse sottoponendosi a un trattamento ormonale per questo quando ha iniziato la guerra, ma non è in fin di vita. Putin «aveva un volto a forma di luna all'inizio dell'anno, che è un altro effetto collaterale noto del medesimo tipo di trattamento ormonale». Anche l'emittente indipendente russa Proekt ha notato che Putin è stato accompagnato da medici oncologici, soprattutto specialisti della tiroide, durante i viaggi presidenziali.

