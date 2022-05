Caos al Cremlino, Putin «circondato dai medici». Lo Zar curato anche durante le riunioni: le rivelazioni dello 007 inglese

Putin «è costantemente accompagnato da un team di medici». L'affermazione arriva da Christopher Steele, ex professionista dell'intelligence governativa britannica. E aggiunge particolari sullo stato di salute dello Zar, che è sempre più al centro dell'attenzione dopo che, nel febbraio scorso, ha invaso l'Ucraina scatenando la guerra tuttora in corso.

Per Steele, Putin «ha bisogno di cure mediche 24 ore su 24». Il declino della salute dello Zar sta portando il Cremlino nel caos. Sullo stato fisco (e mentale) di Putin ci sono ultimamente diverse speculazioni: dal cancro fino al Parkinson. Steele, che ha diretto il Russia desk dell'MI6 a Londra tra il 2006 e il 2009, ha detto alla LBC che i "dettagli esatti" della sua condizione non sono ancora noti, nemmeno ai suoi colleghi di alto livello.

