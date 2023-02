Putin, l'amico Solovyev minaccia l'Italia: «Dovete tremare. Chissà se a Milano si ricordano di quando ci baciavano le mani»

L'oligarca russo Vladimir Solovyev, giornalista ed amico del presidente Putin, si scaglia contro l'Italia. Il propagandista, nel corso della sua trasmissione sulla tv russa Rossija 1, ha citato un preciso avvenimento storico: «Chissà se a Milano si ricordano come baciavano le mani dei soldati russi».

Solovyev, le minacce all'Italia e quel riferimento storico

Solovyev, che nel nostro Paese possiede quattro ville, si riferisce a quanto accaduto nel 1799, quando il generale russo Suvorov guidò l'armata russo-austriaca che sconfisse le truppe rivoluzionarie francesi nel Nord Italia.

Il giornalista ha dichiarato: «Se parliamo seriamente, se capiamo davvero qual è la posta in gioco, allora lasciateli tremare i bastardi. Poi ci sarà un'altra traversata delle Alpi, se è necessario. Pensate al monumento a Suvorov, e chissà se a Milano si ricordano come baciavano le mani dei soldati russi. Se fate i maleducati con noi, voi bastardi, dovete tremare. I russi partono piano, ma poi vanno veloce».

Solovyev è infuriato per le sanzioni che gli Stati occidentali hanno imposto alla Russia: misure che lo riguardano molto da vicino considerando le proprietà di cui disponde sia in Italia che in altri Paesi europei.