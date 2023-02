Putin, morto Gleb Pavlovsky: l'ex consigliere dello Zar era diventato un oppositore

Le cause della sua morte non sono chiare. Il politologo russo ed ex consigliere del Cremlino Gleb Pavlovsky, che negli ultimi anni aveva assunto posizioni critiche nei confronti del presidente Vladimir Putin, è morto a Mosca. Aveva 71 anni. Ne dà notizia il quotidiano economico Vedomosti, citato dal Moscow Times. Pavlovsky era stato un personaggio influente durante i primi due mandati di presidenza di Putin, dal 2000 al 2008. Successivamente era stato licenziato dall'amministrazione presidenziale, una decisione che secondo il Moscow Times è legata all'appoggio dato a Dmitry Medvedev per una sua rielezione nelle presidenziali del 2012, che invece segnarono il ritorno al vertice proprio di Putin.

Former Kremlin spin doctor Gleb Pavlovsky has died at the age of 71. He was - as one of those who helped destroy Russian democracy to clear the path for Putin - one of the villains of my 2007 book. But he later told me that he had come to rue his role... https://t.co/jHH05Mvl65

— Mark MacKinnon (@markmackinnon) February 27, 2023