Putin, morto in circostanze misteriose il progettista di armi Dmitry Konoplev. «Faceva cure per l'ansia»

Uno dei migliori progettisti di armi di Vladimir Putin è morto in circostanze misteriose mentre «era sottoposto a cure per combattere i disturbi d'ansia e la depressione». Dmitry Konoplev, 46 anni, era a capo dello Shipunov Instrument Design Bureau, responsabile della difesa del letale sistema missilistico Pantsir utilizzato nella guerra in Ucraina. A dare la notizia del decesso è stato il canale Telegram del governo di Tula.

Putin, morto il miglior progettista di armi russe

In precedenza, Konoplev è stato vicedirettore dell'Agenzia federale russa per la fornitura di armi, militari, equipaggiamenti speciali e materiali. Nei rapporti iniziali si legge che i medici non potevano stabilire la causa della morte del guru delle armi. Ma in seguito, il quotidiano russo Izvestia ha riferito che l'uomo ha subito un «infarto acuto» mentre era sottoposto a terapia con Xenon intubato all'ossigeno in una clinica d'élite di Mosca.

Cosa è successo

Da sottolineare che il trattamento, che vede i pazienti inalare Xenon che ha proprietà simili a quelle degli antidepressivi, viene utilizzato per contrastare ansia, depressione, malattie neurologiche e disturbi del sonno. Con la guerra scatenata da Putin che imperversava in Ucraina, Konoplev avrebbe sofferto di ansia e di forti mal di testa.

Non ci sono stati commenti ufficiali sulla causa della morte. Ma l'ex guardia del corpo di Putin, Alexey Dyumin - governatore della regione di Tula dove ha sede l'ufficio di progettazione delle armi - ha affermato che Konoplev «ha fatto molto per l'industria della difesa del paese, dando un grande contributo».

Le armi usate per la guerra in Ucraina

Lo Shipunov Instrument Design Bureau, noto anche come KBP Instrument Design Bureau, è dietro una vasta gamma di armi usate dalle forze d'invasione di Putin in Ucraina.

Questi includono sistemi missilistici anticarro, complessi di armamenti di veicoli e carri armati leggermente corazzati, sistemi di artiglieria con armi guidate, sistemi di difesa aerea, sistemi missilistici e armi di piccolo calibro e lanciagranate.