Putin, i piedi non stanno fermi durante l'incontro con Lukashenko. «È sintomo del Parkinson»

Nuovo incontro pubblico, nuove voci sulla malattia. Vladimir Putin non fa in tempo a incontrare in un bilaterale l'omologo bielorusso Lukashenko che sui social diventa virale un video nel quale i suoi piedi non riescono a stare fermi. Il presidente russo è seduto e parla normalmente, ma gli occhi di tutti sono su quelle gambe "ballerine" che si muovono quasi come se fossero un corpo distaccato. Il video mette in evidenza le difficoltà dello zar, che già nei mesi di guerra erano state notate in diversi incontri pubblici di Putin. Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni dell'Ucraina, ha twittato un frame del video: «I piedi di Putin durante il suo incontro con Lukashenko. È un messaggio in codice Morse?», ha scherzato.

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.



Is this Morse code? pic.twitter.com/eRmvSBDQOn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 17, 2023

Putin e le sue presunte malattie al centro della guerra

Già in passato questo era stato segnalato come «sintomo del Parkinson» da alcuni esperti. Si tratterebbe della «sindrome delle gambe senza riposo». Ne aveva parlato il Sun, citando una fonte interna al Cremlino, secondo cui Putin avrebbe il Parkinson in fase iniziale e un «cancro al pancreas». Voci mai confermate dal Cremlino ma che hanno trovato conferma da diversi esperti interpellati dalle testate di tutto il mondo. La salute di Putin è stato un tema centrale nei mesi di guerra, da quel 24 febbraio che è stato il primo giorno dell'invasione in Ucraina.