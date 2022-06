Putin, la malattia e gli attentati: ecco il nemico interno dello Zar

Malato di cancro, di Parkinson, c'è chi parla di leucemia, chi è sicuro che ormai sia sostituito da un sosia, chi sa per certo che non arriverà al 2023, che la sua fine è scritta, morirà in un sanatorio di cui si sa già il nome, così come è scritto il nome del suo successore: Nikolai Patrushev, attuale segretario del Consiglio di sicurezza russo. Un altro ex ufficiale del Kgb, un altro falco, e pure in buona salute. A cento giorni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati