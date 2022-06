Putin prenderà il «Donbass in due settimane, ma il suo piano iniziale è fallito»: il bilancio dell'intelligence Gb

La Russia registra un successo tattico nel Donbass, ma il piano iniziale per conquistare e costringere alla resa Kiev in pochi giorni ha fallito completamente e ci vorrà ancora molto tempo e risorse per ottenere ulteriori obiettivi strategici. A stilare un bilancio dei 100 giorni di guerra trascorsi fino ad oggi è l'intelligence britannica, nell'ultimo report di aggiornamento pubblicato sullo stto del conflittto in Ucraina pubblicato su...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati