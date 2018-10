Putin: «In Siria 700 ostaggi anche europei nelle mani dell'Isis: ne uccideranno 10 al giorni»

Allarme del presidente russo Vladimir Putin sulla

Siria controllate dalle forze filo-americane

lanciato un ultimatum minacciando di ucciderne dieci al giorno. Secondo Putin, tra gli ostaggi ci sarebbero cittadini americani ed europei. Putin non ha specificato quali siano le richieste dei terroristi.LEGGI ANCHE: Il nodo fake news/ La carica dei troll che colpisce l’economia globale «Secondo i nostri dati - ha detto Putin, citato dal quotidiano Izvestia - hanno preso in ostaggio alcuni cittadini sia degli Usa che di Paesi europei. Tutti tacciono, c'è un silenzio come se non succedesse nulla». Putin ha poi aggiunto che l'Isis si espande sulla riva sinistra dell'Eufrate. «Lì - ha affermato - in alcuni centri abitati sono rimasti elementi dell'Isis e negli ultimi tempi hanno cominciato ad allargare la propria zona di presenza. Hanno preso in ostaggio lì 130 famiglie. Sono quasi 700 persone».