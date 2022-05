Putin, l'élite russa che gli ha voltato le spalle (e ora teme per la vita): «Ma non torneremo più»

Igor Volobuyev, vicepresidente della Gazprombank di proprietà statale, a fine aprile ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere al fianco delle forze ucraine, diventando così il quarto alto dirigente o funzionario noto ad aver fatto una brusca uscita dal paese. Volobuyev ha trascorso due decenni lavorando nel cuore dell'establishment commerciale russo, prima per Gazprom e poi per la sua affiliata Gazprombank, dove fino a...

