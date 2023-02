Putin, un'inchiesta russa rivela: «Costruite linee e stazioni ferroviarie segrete collegate alle residenze del presidente»

«Le autorità russe hanno costruito linee ferroviarie che portano alle principali residenze del presidente Vladimir Putin» secondo il rapporto a seguito dell'inchiesta condotta da Proekt («Progetto» in italiano, ndr.). In precedenza si è saputo che il presidente della Russia avrebbe usato un treno blindato fatto apposta per lui.



Cosa è successo

Negli ultimi anni, le autorità russe hanno costruito linee ferroviarie che portano a tutte le principali residenze del presidente russo Vladimir Putin: Inoltre, «ci sono anche diverse stazioni segrete», ha riferito l'organo russo d'informazione indipendente «Proekt» su Telegram.

Come risulta dal materiale pubblicato, non lontano dalla residenza di Putin a Valdai, nella regione di Novgorod, c'è una stazione ferroviaria sorvegliata con un eliporto. Un giornalista di Proekt lo ha scoperto nell'autunno del 2022 sul territorio del Parco Nazionale Valdai vicino al villaggio di Dolgie Borody. A giudicare dalle immagini satellitari studiate dalla pubblicazione, la stazione e la ferrovia per Putin a Valdai sono state costruite nel 2019. Sono utilizzate esclusivamente per il movimento del presidente, hanno detto a Proekt tre residenti locali.

Regione di Mosca e regione di Krasnodar

Una stazione ferroviaria vicino alla residenza di Putin a Novo-Ogaryovo, nella regione di Mosca, è stata completata nel 2015, come mostrano le immagini satellitari. La stazione si trova a 400 metri dal residence di Putin. La terra è stata sequestrata dalla proprietà privata per decisione di Dmitry Medvedev, che allora era capo del governo della Federazione Russa. La stazione è nascosta dietro un'alta recinzione.

A while before invading Ukraine, Putin largely abandoned air travel in favor of an armored train moving along a secret railroad network. Dossier Center and Proekt found out the detailshttps://t.co/BHDU06Frap — The Insider (@InsiderEng) February 14, 2023

Nel frattempo, nel 2017, a Sochi, sono stati costruiti un binario ferroviario e un vicolo cieco vicino alla residenza presidenziale di Bocharov Ruchey «che è nascosto da una recinzione dai binari su cui circolano i treni», ha aggiunto il team dell'inchiesta.





Putin su un treno blindato

In precedenza, il centro investigativo Dossier ha riferito che nella seconda metà del 2021 il presidente della Federazione Russa ha iniziato a viaggiare su un treno blindato, che esternamente differisce poco dal solito. La pubblicazione Sota ha affermato che il treno blindato presidenziale potrebbe utilizzare una stazione speciale a Mosca, che si trova vicino a piazza Komsomolskaya. Secondo l'ex ingegnere intervistato da Proekt, il treno blindato fa base in un deposito presso la stazione di Mosca-Kalanchevskaya. C'è una stazione riservata solo a personalità vicine a Putin.