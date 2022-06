Putin, «i generali russi potrebbero ucciderlo e inscenare un infarto». L'esperto: «Ecco il piano dei servizi segreti»

Vladimir Putin ha un tumore allo stadio avanzato, secondo i servizi di intelligence americano. Ma questo potrebbe non essere il suo problema più immediato per lo Zar. Secondo alcuni esperti, il malcontento per la gestione della guerra, potrebbe spingere i suoi generali ad assassinarlo, nascondendo la morte dietro un infarto. Al suo posto potrebbero così far salire al comando un leader ancora più intransigente e sanguinario, riporta il "The...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati