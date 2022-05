Putin umiliato in tv da un colonnello in pensione: «La Russia è a corto di aerei e piloti»

I russi «non possono competere» con le armi Nato e neanche una "mobilitazione di massa" potrebbe cambiare nel breve periodo le sorti della guerra. A dirlo non è la controparte ucraina, ma Mikhail Khodaryonok, un colonnello in pensione di Mosca direttamente alla tv di stato Russia-1 controllatissima dal Cremlino. Le parole del colonnello sono diventate un video virale che ha già raggiunto oltre 1 mlione di visualizzazioni e sta facendo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati