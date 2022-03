Putin e Zelensky, dove li collocherebbe Dante nella Divina Commedia?

Un mese e un giorno di conflitto fra l’Ucraina e la Russia. E proprio oggi cade il Dantedì, il giorno commemorativo per il Sommo poeta, Dante Alighieri. Una data certo non casuale, difatti, proprio il 25 marzo corrisponde allo stesso giorno del 1300 in cui, secondo la tradizione, Dante si perdeva nella “selva oscura”, dando inizio al suo viaggio nell'Inferno, che lo condurrà poi al Purgatorio e si concluderà con l'arrivo in Paradiso.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati