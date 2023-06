Ancora una notte in carcere per Andrea Cozzolino e ancora un faccia a faccia con gli inquirenti belgi che indagano sul caso Qatargate. Ancora attesa per la decisione sulle sorti giudiziarie che lo attendono e ancora serrati confronti per ricostruire incontri e scelte politiche in seno al Parlamento europeo, viaggi e situazioni, contatti e dichiarazioni. Ieri Cozzolino è stato interrogato per ore dalla polizia giudiziaria belga, un lungo faccia a faccia secondo le notizie che arrivano da Bruxelles, il secondo colloquio dopo quello di quattro ore avuto lunedì con il giudice istruttore Michael Claise che subito dopo ha deciso di abbandonare le indagini. Oggi Cozzolino dovrà sottoporsi ancora a un interrogatorio, quello con la procuratrice federale Aurélie Dejaiffe subentrata a Claise nella gestione dell'inchiesta. Sarà un confronto decisivo, al termine del quale la procuratrice dovrà decidere se convalidare il fermo, disporre misure alternative o autorizzare il rilascio dell'eurodeputato indagato per corruzione internazionale.

«L'interrogatorio dell'onorevole Cozzolino è continuato per tutta la giornata. Ha risposto a tutte le domande poste dalla polizia federale e resterà a disposizione della polizia fino a quando incontrerà il nuovo giudice istruttore che ha sostituito Claise», hanno affermato gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Béco che assistono l'europarlamentare napoletano. Il nuovo interrogatorio di oggi e la decisione del nuovo giudice istruttore segneranno un importante step dell'inchiesta che nelle ultime ore ha avuto inaspettati colpi di scena.

Cosa ne sarà del Qatargate? Viene da chiedersi adesso, all'indomani della scelta del giudice Claise e soprattutto delle ragioni che l'hanno motivata. In sintesi, si è scoperto che il maggiore dei figli di Claise, Nicholas, lavora in società con Ugo Le Maire, figlio dell'europarlamentare belga Maria Arena, non indagata ma indirettamente finita nell'inchiesta. È stato l'avvocato Maxim Toeller, difensore dell'eurodeputato belga Marc Tarabella che è tra i protagonisti dello scandalo giudiziario, a portare la scoperta all'attenzione dello stesso giudice Claise con una lettera inviata alle 16.04 di lunedì, proprio il giorno del fermo dell'eurodeputato Andrea Cozzolino e del suo lungo interrogatorio dinanzi al giudice istruttore. Nella lettera l'avvocato Toeller chiedeva a Claise di dimettersi, annunciando in caso contrario un secondo ricorso dopo la richiesta di ricusazione presentata a febbraio scorso e respinta dalla giustizia belga. Questione di incompatibilità, dunque. Un conflitto di interessi. Di fatto, il figlio del magistrato risulta aver fondato insieme al figlio dell'europarlamentare Arena, e «in quote paritetiche con altri cinque azionisti», la società Brc&Co specializzata nella vendita legale di cannabis. I due sono tuttora co-azionisti della società. Possibile che questo particolare sia sfuggito finora a chi ha svolto le indagini?

L'interrogativo sembra far vacillare le basi su cui poggia l'inchiesta Qatargate. Il giudice Claise ne aveva assunto il coordinamento la scorsa estate, dopo che alla procura federale belga era arrivata una relazione dei servizi segreti su una presunta rete di complicità per favorire gli interessi di Marocco e Qatar all'interno dell'assemblea europea, e ciò al fine di evitare o comunque attutire eventuali prese di posizione ostili ai paesi arabi. Una complicità che avrebbe ruotato, tra gli altri, attorno all'ex eurodeputato Antonio Panzeri, al suo assistente del tempo Francesco Giorgi nonché marito dell'allora vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, e ad Andrea Cozzolino.

La svolta investigativa, con il deflagrare dello scandalo giudiziario, si è avuta a dicembre scorso con le perquisizioni e alcuni arresti poi revocati. In tutti questi mesi non sono mancate critiche da parte dell'opinione pubblica per alcune scelte del giudice Claise come quella di tenere l'ex vicepresidente Kaili in cella per quattro mesi e lontana dalla figlia di due anni. Anche il tempismo rispetto a quanto accaduto lunedì ha generato riflessioni e critiche. Il giudice, infatti, ha prima disposto il fermo dell'eurodeputato Cozzolino, trattenendolo in cella dopo averlo interrogato per quattro ore, e poi ha firmato la decisione di lasciare le indagini.