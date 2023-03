Il quadro dimenticato in casa è in realtà un capolavoro di Brueghel: così una famiglia francese ha scoperto che vale una fortuna

Una famiglia francese ha scoperto per caso di essere in possesso da oltre un secolo di una tela del celebre pittore fiammingo Brueghel il Giovane: era dimenticata, tutta impolverata, dietro una porta, ora «L'avvocato del villaggio» - questo il titolo dell'opera - è all'asta da Drouot per una cifra fra i 600.000 e gli 800.000 euro.

Il capolavoro era stato ritenuto una "crosta" dai proprietari

Secondo il settimanale Le Point, è stato un commissario d'asta - durante un inventario ordinato dagli eredi della casa - a scoprire il capolavoro, trattato con la massima indifferenza dai proprietari, che lo giudicavano senza valore ed erano abituati a vederlo in casa nonostante la tela sia imponente, di un metro per due. Era appeso, ingiallito e polveroso, dietro una porta nella sala dove troneggiava la tv e la famiglia dei proprietari, non esperta di arte, lo chiamava «il Brueghel» o «la crosta».

Il quadro è autentico

Il quadro non è firmato, ma diversi esperti a Parigi lo hanno riconosciuto e autenticato come l'unica opera personale di Pieter Brueghel il Giovane, «L'avvocato del Villaggio», una scena dipinta in diverse decine di versioni.