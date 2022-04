Guerra mondiale? Quanto durerà il conflitto in Ucraina, perché la data del 9 maggio è superata e lo choc delle materie prime

Le esplosioni in Transnistria (Moldavia), il mega vertice di ieri a Ramstein (43 Paesi) che segna una svolta militare e quindi anche politica, la scelta della Svezia e della Finlandia che vogliono unirsi alla Nato, la Germania che arma e si riarma, il 9 maggio (data simbolo in cui si celebra con una parata a Mosca la Grande Guerra patriottica che è l'espressione russa usata per nominare la sconfitta del nazismo negli anni 40) è tra meno di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati