Prima lo scandalo legato alle droghe che Elon Musk consumerebbe ogni giorno, poi i capricci per uno stipendio da 46 miliardi l’anno per il suo ruolo di amministratore delegato a Tesla, e ancora le minacce di fare causa a chiunque cerchi di criticare il suo lavoro. Adesso si aggiungono le testimonianze di quattro dipendenti di SpaceX, tra cui una stagista ventenne, che hanno raccontato in esclusiva al Wall Street Journal di aver fatto sesso con il miliardario o di aver subito pressioni anche sul lavoro per iniziare una relazione: Musk avrebbe offerto posizioni nella sua azienda aerospaziale, cavalli, viaggi e regali. In particolare - racconta la stagista che ha lasciato SpaceX nel 2019 - nel corso della loro breve relazione Musk l'ha portata in un resort in Sicilia. Era il 2018 e la ragazza era entrata in contatto con l’imprenditore l’anno prima, quando era ancora all’università, per proporgli dei miglioramenti per SpaceX. Tutte le donne sostengono che nonostante le pressioni, l’insistenza e la dinamica di potere, Musk non avrebbe commesso alcuna violenza o abuso. Una donna afferma inoltre di aver avuto una relazione molto breve con lui e nelle trattative per non rivelare quanto avvenuto tra i due ha detto che Musk le ha chiesto di avere con lei i suoi bambini. Gli eventi in questo caso risalgono al 2013. Ci sono però due elementi da non sottovalutare: da una parte SpaceX chiede ai dipendenti di evitare relazioni con i propri sottoposti, dall’altra, soprattutto dopo lo scandalo MeToo, alcuni giudici negli Stati Uniti hanno considerato «i favoritismi sessuali» un tipo di molestia. Oltre alla questione sessuale, Musk in passato era stato attaccato per i suoi comportamenti all’interno delle sue aziende: quando aveva comprato Twitter, ora X, per 44 miliardi di dollari nell’ottobre del 2022, per mesi aveva inviato mail a ogni ora della notte ai dipendenti, spingendoli a lavorare senza sosta e spesso minacciandoli di licenziamento. Musk - uno degli uomini più ricchi al mondo - deve ora affrontare il problema del suo stipendio a Tesla, una delle tante aziende che guida, insieme a SpaceX, il social media X, ma anche la startup di microchip per il cervello Neuralink e la divisione di SpaceX specializzata in satelliti, Starlink.

LO STIPENDIO “ASTRONOMICO”

Oggi gli investitori di Tesla - di cui Musk detiene il 13% per un valore di 75 miliardi di dollari - dovrebbero decidere se approvare lo stipendio da 46 miliardi di dollari per il suo lavoro di amministratore delegato che per ora è bloccato: a gennaio un tribunale del Delaware lo aveva fermato a causa di alcuni dubbi sul processo interno di approvazione. I giudici sostengono che Musk avrebbe dettato i termini del contratto alla leadership di Tesla, formata da amici, persone che ha reso ricche e il fratello Kimbal. Se il board darà l’ok, Musk sarà di nuovo l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 200 miliardi di dollari. Ci si chiede, al contrario, cosa farà in caso di una risposta negativa da parte del board: diversi analisti sostengono che è improbabile che Musk lasci visto che una buona parte del suo patrimonio è legata a Tesla e alle sue azioni. Inoltre la decisione del board viene vista come un test sulla fiducia nei confronti del miliardario e sui limiti del potere dei miliardari della Silicon Valley. Ma qui per Musk si riapre anche la questione delle droghe e dei comportamenti ritenuti poco lineari e che quindi potrebbero spingere il miliardario in qualsiasi direzione. In passato questa sua eccessiva imprevedibilità è stata ritenuta dai vertici delle sue aziende un rischio, soprattutto perché si parla di 1.000 miliardi di asset controllati dagli investitori e di contratti con il Pentagono, La Nasa e con altri governi. Ovviamente, anche se indirettamente, Musk ha sempre smentito di fare uso di droghe e SpaceX ha sostenuto che ha sempre fatto test in modo regolare tutti con risultati negativi. IL CASO AI C’è infine la questione della causa contro OpenAI. Ieri, senza dare spiegazioni, Musk ha fatto sapere di voler ritirare la denuncia contro la startup di intelligenza artificiale che aveva contribuito a fondare e dalla quale si era allontanato perché secondo le sue accuse «aveva abbandonato la missione di usare l’intelligenza artificiale per il bene dell’umanità». Musk aveva presentato la causa a febbraio in un tribunale di San Francisco non solo contro OpenAI ma anche nei confronti del suo ex amico e collega Sam Altman, che proprio in quel periodo era stato cacciato dal gruppo per poi essere richiamato dopo pochi giorni.