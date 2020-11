Canada, uomo in abiti medievali accoltella passanti in strada in Quebec: 2 morti e 5 feriti. La polizia: «Restate tutti a casa»

Terrore in Canada con almeno due morti e cinque feriti. È il primo bilancio di un attacco con coltello avvenuto nella notte in Quebec. Lo riferisce la Bbc.

Quebec City Mass Stabbing:

- 2 dead, 5 injured, after stabbing attack in Quebec City, Canada

- The suspect, who is now in custody, was dressed in medieval clothes

- Stabbings occurred near the National Assembly

