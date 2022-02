Un'agente di polizia salva una ragazza da un'auto e viene investita

Annette Goodyear, un'agente del dipartimento di polizia della cittadina di North East, nella contea di Cecil, Maryland, USA, ha impedito a una studentessa di essere investita da un'auto su un passaggio pedonale, ma, così facendo, è stata investita lei stessa dal veicolo.

Nel video, registrato dalla telecamera di un autobus, si vede Goodyear controllare un passaggio pedonale vicino a una scuola locale, e mentre fa segno a un'auto di fermarsi, tuttavia rendendosi conto che l'autista non si sarebbe fermato, l'agente ha spinto la ragazza, e è stata colpita. Goodyear è stata ricoverata in ospedale dopo l'incidente, ma è già stata dimessa.

This is what hero police officers do! North East Police Officer Annette Goodyear saved a student from harm’s way early this morning. pic.twitter.com/efpgjqucuO

— Dr. Jeffrey Lawson (@DrJalawson) February 4, 2022