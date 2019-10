Quindicenne precipita dal settimo piano e muore: era in gita con la scuola

Domenica 20 Ottobre 2019, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 20:21

Sabato seradopo esseredi un edificio durante una gita scolastica nel sud della Spagna. Il giovane, che era con i suoi compagni nella città di Cordoba per uno scambio culturale per imparare la lingua, è caduto da una finestra aperta in un condominio.Secondo le testimonianze riportate dai media locali il ragazzo stava riparando una finestra in una camera da letto quando è caduto. I paramedici e gli agenti di polizia giunti sul posto hanno tentato invano di salvare l'adolescente, morto sul colpo. La polizia locale afferma che stanno trattando la morte del ragazzo come un incidente.