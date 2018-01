Scoppia incendio nell'hotel di Praga, l'attore Bertolucci: «Io scampato per miracolo ma ho visto morire due persone»

Rogo in un albergo di Praga, salvo l'attore lucchese Alessandro Bertolucci. Lo racconta lui stesso in un video pubblicato dall'emittente web Noi tv. Nel rogo, riferisce Bertolucci, sono morte due persone, diversi i feriti. Bertolucci spiega che era da poco rientrato nell'albergo dell'Eurostars David Hotel di Praga quando ha visto fumo entrare in camera. È riuscito a salvarsi mettendo asciugamani bagnati sotto la porta e aspettando alla finestra l'intervento dei pompieri. «Ero ospite dell'Eurostars David Hotel di Praga - racconta Bertolucci - dove mi trovo per girare uno spot con una troupe internazionale. Ero arrivato da pochi minuti quando in camera ho visto il fumo entrare da sotto la porta. Mi sono affacciato ma il corridoio era già impraticabile. Quindi sono rientrato, ho messo asciugamani bagnati sotto la porta e tutto intorno. Poi ho aperto la finestra e ho cominciato a chiedere aiuto. Sono stato salvato dai vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente e mi hanno portato a terra con il cestello. So che ci sono stati almeno due morti. Una esperienza che davvero non auguro a nessuno».



Intanto, oggi, sono salite a tre le vittime dell'incendio scoppiato ieri sera nell' albergo Eurostars David nel centro di Praga. Due persone sono morte ieri sul posto ancora prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. La terza è morta questa mattina in seguito alle ferite riportate in uno dei quattro ospedali dove sono stati trasportati i feriti. Lo riferisce l'agenzia ceca Ctk citando il portavoce dell'ospedale.

Domenica 21 Gennaio 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 13:54

