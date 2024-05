Sangue, scontri a fuoco, condanne internazionali. La situazione a Rafah si fa sempre più tesa. E l’operazione militare nella città della Striscia di Gaza, che per il governo israeliano dovrebbe decidere le sorti del conflitto contro Hamas, inizia a svelare i suoi contorni più oscuri e la possibilità di trasformarsi in una pericolosa trappola.

APPROFONDIMENTI Rafah, le scuse di Netanyahu: «Il raid un tragico incidente» Flashmob a Napoli: «Liberare subito gli ostaggi israeliani» Libano, Israele diffonde video di attacco a siti di Hezbollah

I campanelli d’allarme per il primo ministro Benjamin Netanyahu sono molti. Ieri, il numero delle vittime civili del bombardamento israeliano di domenica sera è salito a oltre 40 morti. E lo stesso premier, di fronte alla Knesset, ha dovuto ammettere il disastro. «Nonostante i nostri sforzi per non fare loro del male, c'è stato un tragico incidente», ha detto Bibi ai parlamentari. «Stiamo indagando sull'incidente», ha continuato, spiegando che «per noi è una tragedia, per Hamas è una strategia».

LE REAZIONI

Netanyahu sa che quanto accaduto a Rafah può aumentare in modo sensibile la pressione sul governo da parte della comunità internazionale. Il premier, anche per dissipare questo dubbio, ha ribadito che la sua intenzione è quella di proseguire nel suo piano. «Chi dice di non essere pronto a reggere la pressione alza la bandiera della sconfitta, io non alzerò nessuna bandiera del genere, continuerò a combattere finché non sarà issata la bandiera della vittoria», ha detto Netanyahu ai membri della Knesset. Ma il pressing del mondo inizia a farsi incalzante. Sia per quanto riguarda la situazione umanitaria a Rafah, sia per quanto riguarda i negoziati per la liberazione degli ostaggi, le cui trattative sembrano essersi completamente arenate dopo la strage di civili nella città palestinese. Hamas, subito dopo il bombardamento delle Israel defense forces, ha fatto capire che non avrebbe più preso parte al possibile round di colloqui di questi giorni. E adesso, i partner di Israele sia in America che in Europa vogliono vederci chiaro.

L’Ue si è mossa compatta nel condannare lo Stato ebraico per quanto accaduto nell’ultima pioggia di fuoco a Rafah. L’Alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles, Josep Borrell, ha detto di essere «inorridito dalle notizie provenienti da Rafah sugli attacchi israeliani che hanno ucciso decine di sfollati, compresi bambini piccoli». E sulla stessa lunghezza d’onda sono apparsi sia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sia diversi leader del Vecchio Continente. Ma per Netanyahu, quello che conta in questo momento è soprattutto il giudizio degli Stati Uniti. E dalla Casa Bianca, le dichiarazioni sono state altrettanto nette.

Un portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezza ha definito «strazianti» le immagini degli effetti dal raid israeliano a Rafah, e ha confermato che il suo governo sta «raccogliendo ulteriori informazioni».

«Israele ha il diritto di attaccare Hamas, e noi sappiamo che nel raid sono stati uccisi due importanti terroristi che sono responsabili di attacchi contro civili israeliani», ha spiegato il portavoce, facendo riferimento alla morte di Yassin Rabia e Kahed Najar, addetti al coordinamento tra i gruppi di Hamas in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Tuttavia, hanno continuato da Washington, «Israele deve prendere tutte le possibili precauzioni per proteggere i civili». La richiesta, da sempre considerata prioritaria da parte del presidente Usa Joe Biden e dalla sua amministrazione, a questo punto sembra non essere stata esaudita. E questo nonostante dalla città della Striscia sia stato evacuato un numero estremamente elevato di persone.

Anche le Nazioni Unite, attraverso l’inviato per il Medio Oriente, Tor Wennesland, hanno condannato gli attacchi che hanno portato alla tragica morte di civili (che sembra siano stati investiti dalle fiamme provocato dalle bombe). E il Palazzo di Vetro ha chiesto «autorità israeliane un'inchiesta approfondita e trasparente su questo incidente e che i responsabili di qualsiasi violazione ne rispondano».

LE INDAGINI DI TEL AVIV

L’Idf, come ha spiegato lo stesso Netanyahu, hanno fatto partire immediatamente un’inchiesta per capire cosa sia andato storto. E del resto, lo stesso procuratore generale militare, Yifat Tomer Yerushalmi, ha detto che sono già 70 le procedure aperte dalla polizia militare «per sospetti incidenti criminali durante la guerra». Le autorità israeliane sanno di essere sotto l’occhio della comunità internazionale delle sue molteplici istituzioni giudiziarie, come dimostrato dalle ultime mosse del procuratore capo della Corte penale internazionale e della Corte internazionale di giustizia. Ma la guerra sembra ancora molto lontana dall’essere chirurgica. E lo ha dimostrato non solo l’ultimo raid, ma anche quanto accaduto nell’episodio che ha coinvolto, sempre a Rafah, le truppe israeliane e quelle egiziane che presidiano il confine. Da tempo gli analisti avevano avvertito sul rischio che il contatto ravvicinato di Idf e unità del Cairo, in una situazione così tesa come quella nella città della Striscia, potesse innescare situazioni a rischio. E ieri, in una sparatoria che ha coinvolto le unità dei due Paesi, un soldato egiziano è rimasto ucciso. Secondo le prime ricostruzioni, il militare sarebbe morto in uno scontro fuoco che non è ancora chiaro se sia stato tra israeliani e miliziani palestinesi o direttamente tra le forze dei due Stati. Secondo alcune ricostruzioni, le guardie di frontiera egiziane avrebbero aperto il fuoco contro un camion dell’Idf nei pressi del valico di Rafah. Per al-Arabiya, le truppe israeliane avrebbero però sparato solo colpi di avvertimento. Altri parlano di una vera e propria sparatoria tra i due eserciti. E anche in questo caso, Israele si è subito attivato con un’indagine interna che chiarisca un incidente estremamente "inusuale" tra i due Paesi. «Le forze armate egiziane stanno conducendo un'indagine attraverso le autorità competenti in merito a una sparatoria nella zona di frontiera di Rafah, che ha portato al martirio di uno dei membri del personale» ha scritto il ministero della Difesa del Cairo. E il clima, come ormai è sempre più evidente, rischia di incendiarsi in qualsiasi momento.