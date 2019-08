Ragazza di 16 anni vola dagli Usa all'Inghilterra per incontrare un uomo, l'appello dei genitori: «Aiutateci a trovarla»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A soli. La polizia americana è sulle tracce di Victoria Grabowski, una giovane americana del Queens che lo scorso fine settimana è decollata dall'aeroporto John F. Kennedy ed è arrivato nel Regno Unito lunedì mattina.Secondo alcuni informatori la ragazza potrebbe essere andata a trovare un uomo molto più grande di lei. Dopo la scomparsa i genitori hanno scoperto delle conversazioni tra l'adolescente e un altro uomo. La polizia americana e quella inglese sono ora sulle tracce della minore nel tentativo di trovarla prima che possa finire nei guai. Non si conosce l'identità dell'uomo, ma potrebbe essere finita nelle rete di qualche pedofilo.I genitori non sanno dove abbia potuto trovare i soldi per acquistare il biglietto. Pare che la 16enne abbia usato un passaporto polacco per volare nel Regno Unito, ma non si hanno altre informazioni.