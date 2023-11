Rave Israele, porta la figlia disabile all'evento: uccisi entrambi. Ritrovato il corpo di Ruth Peretz

È stato identificato il corpo di Ruth Peretz, una ragazza di 16 anni che era con il padre al rave di Rèim la mattina del 7 ottobre quando Hamas ha attacco Israele. Lo riferisce 'Haaretz'. Peretz soffriva di distrofia muscolare e paralisi cerebrale, ed era stata dichiarata dispersa dopo l'attacco. Il corpo di suo padre, Arik Peretz, è stato trovato circa 10 giorni dopo l'attacco.

La portaerei Eisenhower supera il canale di Suez e punta verso lo Yemen, l'azione degli Usa contro l'Iran

La sedia a rotelle che utilizzava per spostarsi è stata ritrovata vicino al confine di Gaza, pochi giorni dopo il massacro.

Israeli security forces located on Sunday the remains of Ruth Peretz, a 17-year-old who went missing along with her father during the Re'im music festival massacre on October 7.



Read more below:https://t.co/id3lPvb9MR

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 5, 2023