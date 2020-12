Ragazza alla nascita rapita e venduta a una famiglia Usa ritrova i suoi genitori biologici 25 anni dopo

Răpită din țara natală, România și vândută une familiii americane. Belle Barbu are 26 de ani şi trăieşte în Utah. S-a născut însă în România, dar nu a apucat să îşi cunoască familia până acum un an. O poveste de viață care îți dă fiori. Fusese răpită din https://t.co/yQjiA8sPj2 pic.twitter.com/ixtwA2zXmW — Stiri din Bucovina (@stiridinbucov) December 13, 2020

Una ragazza, rapita da una famiglia rumena e venduta da neonata a una coppia dello Utah, si è riunita ai suoi genitori biologici dopo 25 anni. Belle Barbu, 26 anni, ha recentemente raccontato a The Sun che crescendo, ha notato che non somigliava per niente a quelli che credeva che fossero i suoi genitori e all'età di 8 anni questi gli hanno rivelato che l'avevano adottata e le hanno rivelato il cognome della sua famiglia di origine, assicurandole però che i suoi genitori biologici non la volevano.

Nel 2019, la ragazza ha trovato un gruppo Facebook che aiuta i rumeni adottati a riunirsi con le loro famiglie e ha deciso di condividere un post. In solo 48 ore, la responsabile della comunità, Sarah, ha contattato sui social media il fratello di 20 anni, Moise. Così, la ragazza ha scoperto di avere anche una sorella, Simona, 33 anni, e un altro fratello, Florian, 29 anni. Inoltre, ha saputo che sua madre biologica, Margari, e suo padre, Zambila, risiedono attualmente vicino a Roma. «Ho ricevuto così tante informazioni in poco tempo, che mi girava la testa», ha ricordato.

L'organizzazione benefica Operation Underground Railroad ha organizzato per loro i test del DNA, che hanno dimostrato che sono imparentati, dopo che Barbu si è recata in Italia, dove i suoi genitori vivono da 19 anni, lavorando come braccianti. «Quando ho visto mia madre mi sono fiondata tra le sue braccia e mi sono sentita euforica. Sapevo di essere a casa», ha spiegato la donna e ha aggiunto «Attraverso il traduttore, mia madre mi ha detto che non aveva mai perso la speranza per rivedermi».

Barbu ha raccontato che quando sua madre era incinta la sua famiglia era estremamente povera «Vivevano in delle tende e per vivere facevano un lavoro estremamente duro». Quando è nata, nell'ottobre 1994, i medici hanno assicurato ai suoi genitori che la bambina era malata e pochi giorni dopo hanno detto loro che era morta. Tuttavia, un'infermiera ha rivelato loro la verità. «I miei genitori hanno speso gli ultimi soldi che avevano per la benzina e si sono recati in tutti gli orfanotrofi per cercare di trovarmi. Ma i soldi finirono e dopo un anno non sapevano dove andare», ha aggiunto. Attualmente, Belle Barbu spera di fare un altro viaggio a Roma e rivedere la sua famiglia. Al momento «Covid-19 e risorse limitate hanno fatto sì che non potessi ancora fare un altro viaggio in Italia, ma voglio farlo il prima possibile», ha concluso.

