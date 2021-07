Ragazza prende a pugni il coccodrillo e salva la gemella: l'incredibile storia di Melissa e Georgia

Melissa Laurie, 28 anni, deve la sua vita alla gemella Georgia, che per salvarla ha preso a pugni un coccodrillo. Il terribile incidente è avvenuto in Messico, dove Melissa è viva per miracolo in seguito a una frattura al braccio, diverse lesioni interne, acqua nei polmoni e quattro giorni di coma. Conseguenze che saranno per sempre visibili attraverso una cicatrice di venti centimetri sull'addome della quale, racconta, «va molto fiera»...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati