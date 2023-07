Ragazza si rompe la spina dorsale su un gonfiabile acquatico: «Un miracolo che sia ancora viva»

Dietro alle attrazioni più divertenti si possono nascondere insidie pericolse. Una ragazza ha raccontato su Tiktok che è rimasta quasi paralizzata dopo essersi fratturata la spina dorsale in un gonfiabile di un parco acquatico.

L'incidente e il rischio paralisi a 18 anni, poi l'intervento miracoloso al San Camillo: così Giulia è tornata a camminare

Il video

La giovane racconta quanto le è accaduto da un letto d'ospedale, con un dispositivo medico sul collo. Si trovava in un parco acquatico quando è scivolata da uno dei giochi ed è caduta a testa, rompendosi la spina dorsale e perdendo la sensibilità per un momento. I paramedici l'hanno portata in ambulanza all'ospedale, le hanno fatto una risonanza magnetica e hanno visto che si era lesionata due legamenti della colonna vertebrale: C5 e C6.

“Se si fosse rotto un po' di più sarei rimasta paralizzata dal collo in giù. Dovrei essere morta. Ora posso camminare e posso muovere tutto, suppongo sia un miracolo”.