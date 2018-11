«Mi hai toccato il sedere»: ragazza di 20 anni strangola il buttafuori in discoteca

Lunedì 5 Novembre 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 13:18

Una ventenne si avvicina a un buttafuori grande il doppio di lei, lo strangola e gli fa perdere i sensi. L'insolito spettacolo è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale newyorkese. La colpa del buttafuori sarebbe stata quella di aver toccato il sedere della ragazza. Peccato che le cose non siano andate veramente così, come si capisce dalle altre immagini della video-sorveglianza. Si vede l'aggressione nella parte in alto a destra del video.Nella seconda parte del video si vede la ragazza mentre balla con l'amica e si fanno un selfie. L'amica poi, per scherzo, da una pacca sul sedere all'autrice dell'aggressione al buttafuori. Lei si gira, vede l'uomo della security dietro di lei e penso che sia stato lui a farle la mano morta. L’uomo si riprenderà dopo qualche minuto, per la ragazza scatta un’accusa di aggressione.