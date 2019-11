Spagna, ragazza 14enne violentata dal branco, ma lei era «incosciente»: pena ridotta per gli aggressori

Era sotto effetto di droga e alcol e per questo ha detto di ricordare poco dell'accaduto, solo che aveva seguito un ragazzo in un edificio appartato durante una festa a Manresa, cittadina al centro della Catalogna in Spagna. Lì, però, ad attenderla c'erano altri uomini. Dopo averla violentata, il ragazzo aveva invitato gli amici a fare lo stesso: «Ora tocca a te, ma 15 minuti, non di più». Violentata, umiliata e ora anche mortificata dalla decisione del tribunale di Barcellona che ha condannato a pene che variano tra i cinque e i dodici anni di reclusione le persone accusate di dello stupro di gruppo.

Leggi anche Studentessa di 18 anni violentata mentre rientra al campus universitario



abuso sessuale, perché secondo i giudici la vittima era incosciente e gli imputati «potevano compiere atti sessuali senza usare alcun tipo di violenza o intimidazione». I giudici hanno anche assolto altri due imputati nella vicenda. Gli eventi risalgono precisamente al 26 ottobre 2016, durante una festa di Halloween tenutasi in una fabbrica abbandonata nella capitale di Bages, situata in una zona isolata vicino al campus dell'area universitaria. Le condanne relativamente lievi sono dovute alla derubricazione del reato, consentita dalla legge spagnola, da aggressione sessuale ad, perché secondo i giudici la vittima era incosciente e gli imputati «potevano compiere atti sessuali senza usare alcun tipo di violenza o intimidazione». I giudici hanno anche assolto altri due imputati nella vicenda. Gli eventi risalgono precisamente al 26 ottobre 2016, durante una festa di Halloween tenutasi in una fabbrica abbandonata nella capitale di Bages, situata in una zona isolata vicino al campus dell'area universitaria.

Leggi anche Lecce, a 14 anni stuprata in strada dall'amico del cuore



Otra indignante sentencia de la #JusticiaPatriarcal que no quiere entender que solo SÍ es SÍ. Una niña de 14 años inconsciente fue violada en grupo. No soy juez y no sé cuantos años de prisión merecen, lo que sí sé es que ¡No es abuso, es violación!https://t.co/ojteXw36J9 — Ada Colau (@AdaColau) 31 ottobre 2019

La sentenza ha provocato la reazione delle associazioni femministe. Altamira Gonzalo, della fondazione legale femminile Themis, ritiene che la Corte di Barcellona si sia allontanata dai criteri stabiliti questa estate dalla Corte Suprema , che si era pronunciata su un caso analogo, nel quale i colpevoli erano stati condannati a 15 anni di carcere. Molto dura anche la sindaca di Barcellona, Ada Colau, che su Twitter ha parlato di una «Giustizia patriarcale che non vuole capire che solo sì è sì. Una ragazza incosciente di 14 anni è stata violentata in un gruppo. Non sono un giudice e non so quanti anni di prigione si meritano, quello che so è che non è un abuso, è uno stupro!», ha affermato la Colau.

Ultimo aggiornamento: 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA