Stuprata e uccisa a 14 anni in Germania. Caccia a un profugo iracheno ventenne

Un'adolescente è stata stuprata e uccisa e i sospetti ricadono su un profugo iracheno di 20 anni, che sarebbe fuggito con la sua famiglia nel suo Paese d'origine per evitare l'arresto. Si è concluso così l'enigma di una ragazza di 14 anni scomparsa dalla fine di maggio. Il corpo di Susanna, originaria di Magonza, è stato identificato dagli inquirenti a Wiesbaden.

Nelle indagini relative all'omicidio della 14enne tedesca Susanna, è stato arrestato un uomo di 35 anni di origine turca, sospettato insieme al ventenne iracheno fuggito, di aver violentato e ucciso la ragazza nella notte fra il 22 e il 23 maggio. Secondo la Procura i due sono entrambi sospettati del delitto: avrebbero abusato sessualmente della ragazzina, l'avrebbero uccisa e poi ne avrebbero seppellito il corpo.



Chi è l'iracheno sospettato. Ali Bashar, 20 anni, l'iracheno sospettato dell'omicidio della 14enne tedesca Susanna, ha diversi precedenti: secondo gli inquirenti potrebbe essere responsabile dello stupro di una bambina profuga di 11 anni, che avrebbe accusato del fatto «Ali», raccontandolo alla sorella. Nel centro profughi in cui era accolti insieme a tutta la famiglia (madre, padre e sei figli) a Wiesbaden-Erbenheim, gli Ali erano però quattro, ha spiegato la polizia, chiarendo che le indagini a riguardo sono in corso. In passato il ventenne è stato protagonista di diversi episodi violenti, fra cui una rapina con un coltello, e una rissa. Era arrivato dall'Iraq nel 2015, attraverso la rotta Iraq-Turchia, Grecia. E in Iraq è scappato giovedì scorso, con tutta la famiglia: con nomi diversi da quelli registrati in Germania, 8 persone sono volate da Duesseldorf a Istanbul, e da lì a Erbil.

Giovedì 7 Giugno 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA