Ragazza suicida a 17 anni, si è impiccata in casa: pochi giorni fa era stata violentata dal branco

Una ragazza di appena 17 anni si è impiccata in casa qualche giorno dopo essere stata stuprata da un branco di coetanei. La terribile storia avviene in India, come racconta il quotidiano The Indian Express: la ragazza è stata trovata senza vita dai genitori in un villaggio del distretto di Aligart, nell'Uttar Pradesh.



La giovane aveva denunciato qualche giorno prima di essere stata vittima di uno stupro da parte di alcuni coetanei del suo stesso villaggio. La madre ha raccontato ai giornalisti che, come accade spesso nelle aree rurali, dopo la denuncia si era riunito il panchayat, il consiglio del villaggio, l'organismo assembleare elettivo di primo livello: i violentatori, presenti all'incontro, avevano minacciato la vittima.



I membri del consiglio avevano dunque chiesto insistentemente alla 17enne di ritirare la denuncia e di accontentarsi di un risarcimento amichevole. «Mia figlia si era sentita violentata due volte», ha denunciato la madre. Il sovrintendente di Polizia Muniraj G ha informato di avere arrestato due persone e che sono in corso indagini per stabilire se il panchayat abbia indotto la ragazza al suicidio. Ultimo aggiornamento: 18:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA