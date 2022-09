In California una ragazza è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso un uomo il quale secondo lei avrebbe tentato di investire un gatto poco prima. La giovane Hannah Star Esser, 20 anni, secondo le autorità avrebbe causato la morte di Victor Anthony Luis, 43 anni. La sua foto segnaletica è stata diffusa dall'ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Orange County. Per la 20enne accusata di omicidio è stata stabilita una cauzione di 1 milione di dollari, come afferma l'ufficio del procuratore in una nota.

La vicenda

Il delitto si è consumato nella comunità di Cypress domenica sera. Hanna Esser era alla guida della sua auto, quando avrebbe affiancato la vittima e lo ha avrebbe accusato di aver tentato di investire un gatto poco prima, come riferito dalle autorità. Entrambi sarebbero scesi dalle macchine e avrebbero cominciato a discutere animatamente, secondo la polizia inoltre la giovane dopo l'arresto ha dichiarato di possedere una registrazione della lite. Al termine della diatriba, la 20enne sarebbe salita in macchina e prima che l'uomo potesse tornare sul suo veicolo lo avrebbe puntato e investito. Inutile l'intervento dei soccorsi, l'uomo era già morto al loro arrivo.

«Questa azione ha mostrato un completo disprezzo per la vita umana», ha affermato il procuratore distrettuale Todd Spitzer nella dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. Victor Anthony Luis era padre di cinque figlie, e sarebbe diventato nonno per la prima volta il prossimo novembre. La sorella della vittima ha avviato una campagna su GoFundMe per pagare il funerale.

