Morti tre ragazzi schiacciati dalla calca alla festa di St. Patrick

Lunedì 18 Marzo 2019, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 10:12

Tragedia in Irlanda del Nord. Tre adolescenti sono morti ieri sera durante una festa organizzata da un hotel di Cookstown per celebrare il St. Patrick's Day. Si tratta di due 17enni e di un 16enne, riporta il quotidiano britannico Independent. Secondo il vice capo della polizia, Mark Hamilton, le vittime si trovavano davanti all'ingresso dell'hotel - il Glenavon, a, nella contea di Tyrone - in attesa di entrare insieme ad un folto gruppo di coetanei e sarebbero rimasti schiacciati dalla calca che premeva contro il cancello per entrare nell'hotel.