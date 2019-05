Ragazzina di 13 anni va in ospedale credendo di essere costipata, i medici scoprono che è incinta di un 70enne

Giovedì 30 Maggio 2019, 19:34 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 20:10

Credevano fosse. Unaè stata violentata da un uomo di 70 anni dal quale avrà anche un bambino. La piccola da diverse settimane diceva di non sentirsi bene, così è stata portata in un ospedale della Florida dove i medici hanno fatto la scoperta choc.Inizialmente si era pensato potesse trattarsi di stipsi, ma dai primi test è apparlo che la ragazzina, nonostante la sua giovanissima età, era in attesa di un bambino. Quando i medici hanno scoperto questo, hanno allertato la polizia di Boca, che ha poi arrestato Renaud Jerome, 70 anni, che ha ammesso di aver avuto rapporti con lei. Pare che l'uomo abbia avuto rapporti con la 13enne tre volte nel corso del mese, senza usare precauzioni, così da metterla incinta.Il 70enne ha provato a giustificarsi dicendo che il sesso era consensuale e che anzi, sarebbe stata proprio la minore ad insistere perché i due andassero a letto insieme. L'età del consenso in Florida è fissata a 16 anni, motivo per cui è stato accusato di abusi sessuali su minore e ora dovrà essere sottoposto a un processo, come riporta anche il Mirror