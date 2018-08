Indonesia, 13enne segregata in una caverna e violentata per 15 anni da uno sciamano

Choc in Indonesia. La polizia di Sulawesi ha liberato una ragazza di 28 anni tenuta prigioniera in una piccola caverna per 15 anni da un 83enne considerato lo "sciamano" del villaggio.







La polizia ha riferito infatti che . La polizia di Sulawesi ha liberato una ragazza di 28 anni tenuta prigioniera in una piccola caverna per 15 anni da un 83enne considerato lo "sciamano" del villaggio.Come riporta l' Independent , la giovane donna aveva 13 anni quando è stata rapita dall'uomo che si presume l'abbia sottoposta al lavaggio del cervello facendole credere di essere posseduta da uno spirito maligno e obbligandola a fare sesso con lui per guarire.

l’uomo – chiamato Jago – è conosciuto come una specie di stregone dedito a forme di medicina alternativa, compresa anche la pratica della magia nera. E la ragazzina - incredibilmente - nel 2003 era stata portata nelle grinfie del suo torturatore proprio dalla sua stessa famiglia, per essere curata.



La 13enne ben presto sparì. Lo sciamano, all'epoca, disse alla famiglia che la ragazza era partita per Giacarta per trovare lavoro, invece la teneva già segregata in una grotta, dove è rimasta fino a ieri. I genitori l'hanno cercata per anni, ma alla fine si sono arresi e la figlia era stata dichiarata dispersa.

La vittima sembra essere stata sottoposta al lavaggio del cervello, era quasi timorosa di scappare e aveva paura di incontrare altre persone perché pensava di essere posseduta di uno spirito maligno

», hanno fatto sapere gli investigatori al momento della liberazione della giovane donna. L'aguzzino 83enne non rischia più di 15 anni di carcere.