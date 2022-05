Leonard, il ragazzo con 10 identità: «Sono anche Hektor, Jessy, Bill...». Colpito da un raro disturbo della personalità

Si chiama Leonard Stöckl. Soffre di una rara sindrome, una personalità multipla: in lui "convivono" dieci persone. Una condizione che non gli permette di studiare, lavorare e perfino uscire di casa da solo. Lui è Leonard, e ha 22 anni. Ma è anche Kovu, di 4 anni, Hektor (8), Ana, (16), Cosmo (17), Ash (18), Jessy (19), Leo (21), Billy (23), Liv (24) e Red (26). Vive a Monaco, in Germania, ha il disturbo dissociato dell'identità (Did), una rara condizione psichiatrica che si sviluppa nella prima infanzia a seguito di un grave trauma.

APPROFONDIMENTI TOSCANA Ginevra Olivetti Rason morta a 27 anni, beffa tragica per la madre:... ITALIA Ginevra Olivetti Rason, la morte e il processo: cosa è successo UMBRIA Ricette di psicofarmaci per dimagrire: sette medici a processo CURE NON TRADIZIONALI Curò il tumore con le erbe, condannata a 2 anni dottoressa... ALL'UMBERTO I Muore il paziente, tre medici dell'Umberto I accusati di omicidio... L'INCHIESTA Roma, neonata morta, indagati tre medici: per il pm rimandarono...

Laura Santi: «Vi racconto il calvario dell'assistenza per patologie complesse»

​Leonard, il ragazzo con 10 identità

Leo si riferisce a se stesso come "l'ospite" del "sistema" delle personalità: è la persona che ha il controllo sul corpo più spesso. E' stato in grado di gestire le attività quotidiane fino alla sua adolescenza, ma la condizione è diventata sempre più opprimente e ingestibile via via che è cresciuto. Dopo sette anni di terapia, ha iniziato a cercare una clinica psicosomatica per ricevere un aiuto per essere più stabile. Qui gli è stata diagnosticata la patologia. E' stato ricoverato in una clinica nel marzo 2022 per sei settimane, dove ha avuto diverse terapie: dalle tipiche sessioni con uno psichiatra a metodi fisici come QiGong, tiro con l'arco e arte-terapia. La sua storia è raccontata dal tabloid inglese Mirror.

Il disturbo

Il "sistema" di Leo, come lui stesso lo definisce, l'insieme delle sue personalità ha anche un impatto complesso sulla sue relazioni: «Sono coinvolte più persone e ognuno ha la propria opinione molto forte e personale sulle cose». Leo ha raccontato che chi la Did colpisce le persone in maniera differente, ma tutti condividono gravi esperienze traumatiche nella prima infanzia.

Le 10 personalità

Il suo racconto: «Io Sono Leo e sono l'attuale host del sistema. Adoro cucinare, leggere e guardare film e serie con il mio partner, con cui vivo. Kovu è più giovane dei "nostri" e non sappiamo molto di lui, perché è molto tranquillo. Hektor è un bambino molto eccitato: ama gli animali di peluche ed è sempre entusiasta di andare allo zoo o di visitare un acquario. Ana soffre di anoressia. Cosmo è un adolescente turbolento e leggermente civettuolo che si mette facilmente nei guai. Ash è un piccolo raggio di sole che ama andare in vacanza ed esplorare il mondo. Jessy è tranquilla ma molto gentile, femminile e rispettosa. Si prende spesso cura del corpo. Billy è uno dei nostri protettori: si prende sempre cura della sicurezza mentre siamo fuori. Liv è la nostra protettrice sessuale. Sa quando qualcuno si avvicina troppo a noi e può gestire ogni situazione.